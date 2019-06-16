شؤون فلسطينية

بحضور نتنياهو.. بلدية الاحتلال أزالت القبة الذهبية من صورة قبة الصخرة

بحضور نتنياهو.. بلدية الاحتلال أزالت القبة الذهبية من صورة قبة الصخرة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن بلدية الاحتلال في القدس، أزالت قبة الصخرة من لوحة للحرم القدسي، من صورة حفل أقامته تكريما للمطرب يهورام غؤون، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البلدية موشيه ليون.

 وشمل ديكور منصة الحفل الذي أقيم في ميدان صفرا لوحة كبيرة مع صور من الحرم القدسي والمدينة القديمة، ولكن تم حذف القبة الذهبية عن مسجد الصخرة.

ومن بين المباني التي ظهرت في اللوحة الخلفية، المسجد الأقصى (القبلي)، وبوابات الحرم القدسي الشريف، وبرج كنيسة المخلص.

 أما العنصر الرئيسي في الصورة، فكانت قبة الصخرة التي تعتبر أقدم وأروع مبنى في القدس، والأكثر ارتباطًا بالمناظر الطبيعية للمدينة، لكن مصممي الديكور اختاروا فقط رسم قاعدة مسجد قبة الصخرة من دون القبة الذهبية فوقه.

وأشارت (هآرتس) إلى تكرار ظاهرة شطب قبة الصخرة من رسومات إسرائيلية في السنوات الأخيرة، ففي عام 2015، ذكر موقع (يديعوت أحرنوت) أن الأطفال في رياض الأطفال، تلقوا في عيد الفصح وثيقة لصلاة العيد يظهر فيها (الحرم القدسي)، ولكن من دون قبة الصخرة، الذي تم إزالتها بواسطة تطبيق (الفوتوشوب).

وفي العام الماضي، حمل السفير الأمريكي ديفيد فريدمان صورة جوية كبيرة لمنطقة باحات المسجد الأقصى المساة عند اليهود (جبل الهيكل) تم فيها شطب قبة الصخرة، وزرع صورة للهيكل مكانها، وقد اعتذرت السفارة الأمريكية في حينه، وادعت أن السفير لم يكن على علم بالتغيير في الصورة.


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