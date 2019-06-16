شؤون فلسطينية

وسط تدريب عسكري.. اجتماع مهم لـ (كابينت) لبحث التوتر مع قطاع غزة

وسط تدريب عسكري.. اجتماع مهم لـ (كابينت) لبحث التوتر مع قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المجلس الأمني المصغر (كابينت) سيلتئم صباح اليوم الأحد؛ لبحث التوتر مع قطاع غزة، والغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا.

ويأتي اجتماع (كابينت) تزامنًا مع إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال، عن بدء تدريب عسكري واسع النطاق، يشمل منطقة الجليل والأغوار، ونهاريا، ومنطقة بحيرة طبرية، وهضبة الجولان المحتل.

ويبدأ التدريب بحسب (القناة الثانية)، اليوم الأحد، وينتهي يوم الخميس المقبل، ويتخلل أيام التدريب حركة نشطة للآليات العسكرية والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية ومروحيات نقل الجنود، وطائرات مقاتلة في سماء معظم أجواء (إسرائيل). 

ويتخلل التدريب تفعيل صفارات الإنذار في قواعد الجيش المنتشرة في أرجاء (إسرائيل).

وقال الناطق باسم الجيش، بأن التدريب خطط له ضمن خطة التدريبات لعام 2019 لفحص جهوزية القوات وقت الطوارئ.

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