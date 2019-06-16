محمد بن سلمان يحلُم بأوروبا جديدة في الشرق الأوسط





وتابع: "أما الاضطرابات السياسية، فمصدرها معروف، وهو التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة، والقاعدة، والإخوان المسلمون، وسياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف، ولن نضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك"، وفق تعبيره.







وأكمل: "نحن ماضون بإذن الله، من دون تردد، في نهجنا بالتصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لها".

رام الله - دنيا الوطنتحدث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن حلمه في تحويل منطقة الشرق الأوسط لأوروبا جديدة، متطرقاً للعوائق التي قد تواجهه، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية الكبيرة التي تعاني منها المنطقة.وقال بن سلمان، لصحيفة (الشرق الأوسط): "يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة، تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا الأول بصفتنا قادة في المنطقة، وهو النهوض بدولنا".وأضاف بن سلمان: "لا تريد شعوبنا أن تكون أسيرة لنزاعات أيديولوجية، تهدر فيها مقدراتها، واليوم وبشكل غير مسبوق أصبح هدف الجميع واحداً، وبات التنافس بين معظم دولنا على تحقيق أفضل معايير الحياة للمواطن".وشدد ولي العهد السعودي، على أن المملكة "تنعم اليوم بالأمن والاستقرار والرخاء، ولا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات، مهما كانت الظروف والتحديات، متابعاً: "لن يهدأ لنا بال حتى نحقق هذا الهدف لوطننا أولاً، ثم لأشقائنا في المنطقة".