حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال ثمانية مواطنين

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال ثمانية فلسطينيين خلال الليل، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، شاباً وفتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسلمت ثالثاً بلاغاً لمراجعة مخابراتها.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: الشاب محمود نبيل طقاطقة (18 عاماً) والفتى محمد علي طقاطقة (17 عاماً)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.وأضافت: أن نفس القوة، سلمت الشاب أحمد رشيد طقاطقة، بلاغاً لمراجعة مخابرات الاحتلال في مجمع مستوطنة (غوش عصيون) جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.