الحوثيون يُنفذون هجمات بطائرات مُسيّرة على مطارَي جيزان وأبها بالسعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء السبت، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة من دون طيار على مطاري جيزان وأبها السعوديين.ونقلت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة، عن العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، قوله "إن سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة ونوعية، استهدفت مطاري أبها وجيزان بعدة عمليات بطائرة (قاصف K2)".وأوضح: "أن العملية الأُولى، استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في مطار جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي".وأشار المتحدث سريع إلى أن العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية، ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة، حسب القناة.وأمس الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات (قاصف K2) على مطار أبها، وذلك بعد يومين من الهجوم على المطار ذاته بصاروخ (كروز) باليستي.وعقبها تعهد التحالف العربي بقيادة السعودية، باتخاذ "إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع" الحوثيين بعد الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 شخصاً.وكثف الحوثيون خلال الأيام الماضية، هجماتهم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، على أهداف في الأراضي السعودية.