شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: لن نستقبل أموال المقاصة منقوصة

الرئيس عباس: لن نستقبل أموال المقاصة منقوصة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض القيادة الفلسطينية، استقبال أموال المقاصة منقوصة، مشدداً على مواصلة دعم أسرى الشهداء والأسرى.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، مساء أمس السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفداً من قيادات وكوادر الشبيبة الفتحاوية في جامعات الوطن، وهنأهم بفوزهم المستحق في انتخابات الجامعات، التي جرت خلال الفترة الماضية.

وأطلع الرئيس عباس، الوفد على آخر التطورات السياسية، مؤكداً حرص القيادة على التمسك بالثوابت الوطنية، معتمدين بذلك على الله، ثم حقنا في إقامة دولتنا المستقلة، والتفاف شعبنا حول قيادته.

وشدد الرئيس عباس، على أن القدس وفلسطين ليستا للبيع، مؤكداً رفضه لما يسمى (صفقة القرن) وعدم مشاركة فلسطين في الورشة الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة في المنامة.

وشدد على وحدة شعبنا وأرضنا، والتزامنا بالاتفاقيات، خاصة اتفاق القاهرة عام 2017 فيما يتعلق بالمصالحة، والذهاب إلى انتخابات عامة.

وأشاد الرئيس بالعمل البطولي الذي قام به الشاب الفلسطيني البطل صابر مراد، مؤكداً أهميته كنموذج للتضحية لتعزيز العلاقات الفلسطينية واللبنانية.

يذكر، أن القناة 12 الإسرائيلية، قالت: "إن رئيس الشاباك، نداف ارجمان، زار مؤخراً وبشكل سري، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في محاولة لإقناعه بتلقي عائدات الضرائب من إسرائيل".

وأضافت القناة ذاتها: "القلق في إسرائيل، هو أن السلطة الفلسطينية على شفا انهيار، قد يؤدي إلى اضطرابات في الضفة الغربية".

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