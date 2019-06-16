بدلاً من السلطة.. قطر ستُموّل خط كهرباء 161 بـ 40 مليون شيكل

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن قطر أبدت استعدادها لتخصيص 40 مليون شيكل شهريًا، بدلاً من السلطة الفلسطينية لإنشاء خط كهرباء جديد "161".





وأوضحت القناة، أنه سيتم توصل الخط بقطاع غزة من إسرائيل، حيث سيضيف 100 ميجاوات من الكهرباء إلى غزة، كما يتوقع أيضًا أن تتحمل قطر باقي تكاليف المشروع، وإكمال ثلاثة كيلومترات من خط الطاقة الجديد.





وأشارت القناة، إلى أنه سيتم إنشاء بنى تحتية إضافية، وأن المشروع، سيدوم حوالي ثلاث سنوات.



