شؤون فلسطينية

إصابة بالاختناق بعد استهداف قوات الاحتلال لمنازل المواطنين بقنابل الغاز شرقي رفح

إصابة بالاختناق بعد استهداف قوات الاحتلال لمنازل المواطنين بقنابل الغاز شرقي رفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بالاختناق، فجر اليوم الأحد، بعدما استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي المنازل في منطقة حي النهضة شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بوابل كثيف من الغاز.

يذكر أن الحدود الشرقية، تشهد حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

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