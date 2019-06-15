شؤون فلسطينية

صحيفة: السفير العمادي سيصل قطاع غزة غداً الأحد

صحيفة: السفير العمادي سيصل قطاع غزة غداً الأحد
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (القدس)، عن مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم السبت، أن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، سيصل غداً الأحد إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتحق العمادي قبل وصوله إلى غزة بالوفد القطري في القدس، الذي يجري مباحثات مع الجانب الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فقد أكدت المصادر، اليوم السبت، أن تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة، الذي كان من المقرر أن يصل الليلة الماضية، يأتي لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع الجانب الإسرائيلي.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "القدس"، فإن الوفد كان من المفترض أن يصل غزة الليلة الماضية، أو صباح اليوم، لكنه تأخر مرات عدة بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء 161.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد يضم خالد الحردان نائب رئيس لجنة الإعمار القطرية ومسؤول في صندوق التنمية القطري، لافتة إلى أن الوفد كان من المتوقع وصوله إلى غزة للقاء قيادة حركة حماس ووضعها في صورة التطورات الأخيرة لجهود تثبيت وتنفيذ تفاهمات الهدوء.

ويبدو أن الإجازة الأسبوعية لدى الإسرائيليين كانت أحد الأسباب التي تسببت أيضاً بتأجيل الزيارة للقطاع.

وكانت المصادر ذاتها أكدت لـ "القدس"، أمس، أن الوفد سيصل لمتابعة تفاهمات الهدوء. وهو ما أكده في وقت لاحق من مساء أمس عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الذي قال إن الوفد سيصل السبت، كما سيصل وفد مصري يوم الأحد.

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