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أطلقه الحوثيون.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً في سماء أبها

أطلقه الحوثيون.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً في سماء أبها
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت قوات جماعة الحوثي، مساء اليوم السبت، مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في المنطقة.

وقالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين: "إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات (قاصف 2K) استهدفت مطاري أبها وجازان.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام سعودية، باعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب المملكة.

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