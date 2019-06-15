أطلقه الحوثيون.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً في سماء أبها

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات جماعة الحوثي، مساء اليوم السبت، مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في المنطقة.وقالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين: "إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات (قاصف 2K) استهدفت مطاري أبها وجازان.من جانبها، أفادت وسائل إعلام سعودية، باعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب المملكة.