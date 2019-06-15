قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلق قناصو جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، النار تجاه شبان فلسطينيين، بزع محاولتهم الاقتراب من السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، بحسب ما أعلنته القناة السابعة الإسرائيلية.ويشهد قطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.