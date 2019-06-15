محيسن: الرئيس أرسل وفوداً لمعظم دول العالم لحثهم على مقاطعة ورشة البحرين

رام الله - دنيا الوطنأكد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الفعاليات الشعبية ضد صفقة القرن، ستتصاعد خلال الفترة المقبلة، وستبلغ ذروتها في الرابع والعشرين من هذا الشهر عبر مسيرات شعبية.وأعلن محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) عن إضراب عام وشامل بالتزامن مع عقد مؤتمر البحرين في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.وأشار محيسن إلى أن الرئيس محمود عباس، أرسل وفوداً لمعظم دول العالم؛ لحثهم على مقاطعة المؤتمر، معرباً عن أمله في نجاح الأحزاب والنقابات العربية بمواجهة الانحدار من بعض الأنظمة للتطبيع مع إسرائيل.وأكد محيسن، أن الموضوع ليس مالياً، بقدر ما هو مطلوب حل سياسي، ينهي الاحتلال، ويقيم الدولة.