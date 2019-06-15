الصالحي يُطالب الدول العربية بعدم المشاركة بورشة البحرين وإفشالها

رام الله - دنيا الوطنطالب بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدول العربية، بعدم المشاركة في ورشة البحرين، والعمل على إفشالها، مؤكداً أنها حلقة من حلقات (صفقة القرن) وتهدف لفرض وقائع على شعبنا.وشدد الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) على ضرورة تفعيل الرد الشعبي على (صفقة القرن) وتوحيد الصفوف؛ لإنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أن الموقف الفلسطيني، الذي يضم كافة القوى والفصائل، ورجال الأعمال، يرفض صفقة القرن.وحول موضوع مرور 12 عاماً على الانقسام، أكد الصالحي، أن أقصر الطرق لإنهاء الانقسام، يمكن في تطبيق جميع القرارات والاتفاقيات، التي تم اتخاذها بمشاركة الجميع، وكان آخرها اتفاق عام 2017، والبحث عن صيغة شراكة، تضم الجميع في إطار المنظمة والمؤسسات الرسمية.