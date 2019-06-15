إسرائيل تُحاول إقناع الرئيس عباس للقبول بأموال المقاصة





وأضافت القناة ذاتها: "القلق في إسرائيل، هو أن السلطة الفلسطينية على شفا انهيار، قد يؤدي إلى اضطرابات في الضفة الغربية".





وكان السلطة الوطنية الفلسطينية، قد أرجعت وللمرة الثالثة على التوالي، أموال المقاصة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بسبب أنها منقوصة، بعد أن خصمت إسرائيل عوائد أسر الشهداء والجرحى.

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة 12 الإسرائيلية: "إن رئيس الشاباك، نداف ارجمان، زار مؤخراً وبشكل سري، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في محاولة لإقناعه بتلقي عائدات الضرائب من إسرائيل".