الشرطة الإسرائيلية تُنكل بعامل من صانور داخل أراضي الـ 48

رام الله - دنيا الوطننكلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بعامل من قرية صانور جنوب جنين، أثناء تواجده داخل أراضي الـ 48.وذكرت مصادر أمنية، أن قوة خاصة من الشرطة الإسرائيلية، نكلت بالشاب داوود غربية، بعد الاعتداء علية بالضرب المبرح ما أدى الى إصابته بجروح متوسطة، وكسور باليد والساق في مكان عمله في داخل أراضي الـ 48، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).