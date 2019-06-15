رفضاً لورشة البحرين.. فتح تُعلن عدة فعاليات احتجاجية بالضفة.. فما هي؟

خاص دنيا الوطنأعلنت مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء اليوم السبت، عن برنامج فعاليات، تقيمها في جميع محافظات الضفة الغربية؛ رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي.وأشار منير الجاغوب، رئيس المفوضية، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني ستشارك في هذه الفعاليات.وأوضح الجاغوب، أنه من المقرر، أن يشهد يوم الاثنين 24/6 مسيرات في كل محافظات الضفة الغربية، فيما سيشهد يوم الثلاثاء 25/6 إضراباً شاملاً.