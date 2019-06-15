(فتح) تستنكر اقتحام منزل اللواء رفعت كلاب

رام الله - دنيا الوطن

عبرت حركة فتح، مساء السبت، عن استنكارها لما قالت إنه "اقتحام عناصر من حركة حماس منزل اللواء رفعت كلاب"، أول أمس الخميس، بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشر للانقسام الفلسطيني.





وقال الناطق باسم الحركة، جمال نزال: إن "من أحيا ذكرى الانقسام الفلسطيني، وآملاً أن تكون حماس أقلعت عن أفعالها عام 2007، قد تلقى في النبأ كبطاقة معايدة سوداوية"، وفق تعبيره.





وأضاف نزال: "انتهاك حرمات المنازل، والاعتداء على الملكيات الخاصة، وترويع أهالي المنازل سلوك لا وطني، يتساوق مع جرائم الاحتلال"، حسب قوله.







ودعا نزال، حركة حماس لـ "الاحتكام إلى القانون والأخلاقيات العامة، حتى تحقيق المصالحة والسعي إلى تضميد جراح الشعب الفلسطيني"، حسب تعبيره.