شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُطالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية بتزويده بتطورات التحضير للانتخابات العامة

الرئيس عباس يُطالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية بتزويده بتطورات التحضير للانتخابات العامة
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات العامة، حنا ناصر، بتزويد سيادته بآخر تطورات التحضير للانتخابات العامة، وذلك التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا، خاصة الفقرة التي تدعو رئيس دولة فلسطين الى إعلان إجراء الانتخابات العامة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 10 لسنة 2018 في الجريدة الرسمية.

وجاء في رسالة الرئيس: "عطفاً على توجيهاتنا السابقة لكم، وحرصاً منا على العودة إلى الحياة الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، فإننا نأمل منكم، وبالسرعة الممكنة، تزويدنا بآخر ما اتخذتموه من إجراءات في إطار التحضير للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ومدى الجهوزية التي وصلتم إليها حتى تاريخه، وذلك ليكون بمقدورنا الدعوة للانتخابات العامة في الإطار الزمني الذي حددته المحكمة الدستورية العليا، حسب الأصول"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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