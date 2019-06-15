الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل قيد الانشاء جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا بوقف البناء في منزل قيد الانشاء بقرية ارطاس جنوب بيت لحم .وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية ارطاس، وتمركزت عند منطقة البركة الثالثة من برك سليمان، وقامت بإخطار المواطن عايش عايش بوقف البناء في منزله قيد الانشاء، كما استولوا على مضخة للباطون اثناء صب الباطون، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).