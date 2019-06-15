النائب العام السوداني: البشير سيحال إلى المحاكمة بعد أسبوع

رام الله - دنيا الوطنقال النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت: "إن الرئيس السابق عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد فترة استئناف مدتها أسبوع".وأكد محمود، أنه تم فتح عشرات القضايا الجنائية ضد قيادات في النظام السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت وكالة الأنباء السودانية قد ذكرت، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس السابق عمر البشير ثلاث تهم تتعلق بالفساد.ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة قوله: "تم توجيه تهم للرئيس السوداني السابق تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ".وأفادت النيابة أيضا باكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد عمر حسن أحمد البشير، عبر نيابة مكافحة الفساد.يذكر أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، واعتقله مع رموز النظام في سجن كوبر المركزي بالخرطوم.