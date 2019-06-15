دولي

انفجاران قويان في العاصمة الصومالية مقديشو

انفجاران قويان في العاصمة الصومالية مقديشو
رام الله - دنيا الوطن
سمع دوي انفجاريين قويين فصلت بينهما دقائق معدودة اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشو، حسب ما أفادت به وكالة (الأناضول).

وأكدت الشرطة الصومالية وقوع الانفجار الأول بالقرب من نقطة تفتيش أمنية بمنطقة سايدكا القريبة من البرلمان حيث يتواجد الكثير من العناصر الأمنية، في حين وقع الانفجار الثاني في منطقة غير بعيدة عنها.

وقالت وكالة (شينخوا): "إن أهداف الانفجارين ليست واضحة لحد الآن، فيما يمكن ملاحظة دخان كثيف فوق المنطقة".

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