الحكومة الإسرائيلية تصادق غداً على إنشاء (هضبة ترامب) في الجولان

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية، ستصوت في جلستها الأسبوعية، غداً الأحد، على تسمية مستوطنة جديدة باسم (هضبة ترامب)، في هضبة الجولان السورية.وبحسب الإعلام الاسرائيلي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على إنشاء تجمع سكاني جديد يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرتفعات الجولان، وذلك عرفاناً منها باعتراف الرئيس الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.وستعقد الحكومة الإسرائيلية جلستها يوم غد الأحد، في تجمع "سيلا" في مرتفعات الجولان، حيث ستصادق على إنشاء التجمع الجديد.يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع في مارس 2019 إعلاناً يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية.