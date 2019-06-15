عربي

الولايات المتحدة تمدد فترة استثناء العراق من الالتزام بالحظر على إيران

الولايات المتحدة تمدد فترة استثناء العراق من الالتزام بالحظر على إيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون عراقيون اليوم السبت: إن الولايات المتحدة مددت فترة استثناء العراق من الالتزام بالحظر على إيران لمدة ثلاثة شهور أخرى.

ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن هذا القرار يمّكن العراق من استيراد الغاز من إيران.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال خلال اجتماع تشارك فيه روسيا والصين ودول آسيوية أخرى في طاجيكستان: إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب "مؤشرات إيجابية" من الأطراف الموقعة الأخرى.

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