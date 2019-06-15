صحيفة: قطر تُجري مباحثات مع إسرائيل حول خط كهرباء (161) وإدخال الأموال

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس)، إن وفداً قطرياً يُجري محادثات مع الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق بخط الكهرباء المغذي لقطاع غزة 161، وإدخال الأموال القطرية.







وأوضحت الصحيفة، السبت، وفق مصادر لم تُسمها، أن تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة، والذي كان مقرراً وصوله الليلة الماضية، يأتي لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع الجانب الإسرائيلي.



ويبدو، أن الإجازة الأسبوعية لدى الإسرائيليين، كانت أحد الأسباب التي تسببت أيضاً بتأجيل الزيارة للقطاع، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة، أن الوفد كان من المفترض أن يصل الليلة الماضية، أو صباح اليوم، لكنه تأخر مرات عدة بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء 161.وأشارت الصخيفة، إلى أن الوفد يضم خالد الحردان، نائب رئيس لجنة الإعمار القطرية، ومسؤول في صندوق التنمية القطري، مشيرةً إلى أن الوفد كان من المتوقع وصوله لغزة؛ للقاء قيادة حركة حماس، ووضعها في صورة التطورات الأخيرة لجهود تثبيت وتنفيذ تفاهمات الهدوء.