الإمارات: بصمات إيران واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الفجيرة

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: إن بصمات إيران واضحة على الهجمات، التي استهدفت ناقلات نفط يوم 12 أيار/ مايو الماضي.



وقال وزير الخارجية الإماراتي: إنه إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تُشير إلى دولة بالذات في هجمات الفجيرة، وفق ما نقل موقع (العربية) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



ونقلت القناة عن بن زايد قوله: إنه دعا أيضاً المجتمع الدولي للتعاون من أجل حماية الممرات المائية، مضيفاً: من الخطأ عدم مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران.







رام الله - دنيا الوطن