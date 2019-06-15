الشيخ: لا لشعار الازدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ترفض شعار "الإزدهار مقابل السلام"، وذلك في إشارة لورشة العمل الأمريكية، المقرر عقدها في البحرين مع نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري.
وقال الشيخ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا لشعار الإزدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض مقابل السلام".
وأكد الشيخ أن "الحقوق الفلسطينية لا تسقط ولا تموت تحت بساطير المحتلين".
قال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ترفض شعار "الإزدهار مقابل السلام"، وذلك في إشارة لورشة العمل الأمريكية، المقرر عقدها في البحرين مع نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري.
وقال الشيخ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا لشعار الإزدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض مقابل السلام".
وأكد الشيخ أن "الحقوق الفلسطينية لا تسقط ولا تموت تحت بساطير المحتلين".
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