دولي

آردوغان: نرفض فرض أمر واقع جديد بالقدس

آردوغان: نرفض فرض أمر واقع جديد بالقدس
رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رفض بلاده الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك، في كلمة خلال أعمال الدورة الخامسة لقمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا"، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه. 

وقال آردوغان: "نرفض الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

ووصف الرئيس التركي، قضية فلسطين بـ"الجرح النازف" في المنطقة، مضيفاً: "مما تقتضيه الكرامة الإنسانية، أن يكون مصير فلسطين خالياً من الاحتلال والظلم والإجحاف". 

وتأتي تصريحات أردوغان، قبل أيام من انطلاق مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام" المرتقب في البحرين 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري، دعت له واشنطن، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ (صفقة القرن)، وفق الإعلام الأمريكي. 

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