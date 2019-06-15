قطر: لا يُوجد دليل على أن حماس "إرهابية" ولا نعتبرها كذلك

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أنه لم يتم تصنيف حركة حماس كجماعة "إرهابية" من قبل أي دول عربية، مشيرةً إلى أن قطر لا تعتبرها كذلك.





وأضافت الخاطر، لقناة (وتش فليه) الألمانية: "لا يوجد دليل على أن حماس تمارس العنف، ودولة قطر ترفض الممارسات العنيفة ضد المدنيين"، مشيرةً إلى أن هناك نوعاً من الكيل بالمكيالين في تقييم الأطراف المتنازعة في فلسطين، فعندما يقتل الاحتلال ويعنف النساء والأطفال بشكل يومي، لا يصنفه البعض بالإرهاب".





وأوضحت، "أن قطر شريك فاعل في محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة، وتعمل على تعزيز جهود مقاومة التطرف والعنف من خلال التشريعات، والعمل بالشراكة مع الأطراف الدولية لتجفيف منابع الإرهاب ومقاومة مظاهره".

ورفضت الخاطر، كل الادعاءات الموجهة ضد دولة قطر، معتبرة أنها مجرد اتهامات لا صحة لها، وأن السعودية والإمارات هما المتورطتان في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.







وأوضحت، أن الدوحة منفتحة، وتحترم الاختلاف، ولديها منصات للتعبير والتفاعل مع الجميع دون إقصاء، بمن فيهم المسلمون المحافظون.

رام الله - دنيا الوطنوأشارت إلى أن قطر أصدرت في العام 2004 قانون مكافحة الإرهاب، وتم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ لتعزيز جهود الحكومة القطرية في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على إنجاح الأهداف الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، والتوعية بمخاطره، وتعزيز مساهمة الجميع في التصدي له.وفيما يخص الأزمة الخليجية، بينت الخاطر، أن "الدوحة منفتحة على الحوار والنقاش، وتثمن دائماً الوساطة الكويتية، وتعمل على حل الأزمة الخليجية"، مؤكدة أن تحفظ دولة قطر على بيانات قمم مكة، جاء بسبب أن الدوحة، ترفض الحديث عن الوحدة الخليجية وهي محاصرة، إلى جانب تغاضي البيانات عن التطرق للوضع في سوريا وليبيا، في الوقت الذي تدعم دول الحصار هجوم حفتر على طرابلس.