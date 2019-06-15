دولي

روحاني: إيران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزامها بالاتفاق النووي

روحاني: إيران ستتخذ خطوات إضافية بخفض التزامها بالاتفاق النووي
حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستتخذ خطوات إضافية، بخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حال لم تتلق رداً مناسباً من الأطراف الموقعة يحفظ مصالحها الاقتصادية.

وقال روحاني، خلال كلمته أمام القمة الخامسة لمجموعة التفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقدة في دوشنبه، اليوم السبت: "في الوقت الحالي أثبتت إيران للجميع أننا قدمنا حسن النية من خلال التزامنا بالاتفاق النووي، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب"، وفق وكالة (فارس) الإيرانية.

وأضاف روحاني: "الجمهورية الإسلامية أعلنت أنها خفضت من التزاماتها، وذلك بموجب الاتفاق الذي ينص في المادة 26 والمادة 36 على حقنا في خفض التزاماتنا، لإعادة التوازن إلى الاتفاق، وفي حال لم نتلق رداً مناسباً من الأطراف المشاركة وضمانات سوف نقوم بخطوات إضافية".

وأكد روحاني، "أن إيران لا يمكنها أن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، ويتوجب على سائر الدول أيضاً أن تؤدي دورها للحفاظ على هذا الاتفاق المهم".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية، توتراً وتصعيداً عسكرياً من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، الذي وقع عام 2015 مع طهران.

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