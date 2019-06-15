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قوة دولية لحماية السفن المدنية في الخليج العربي

قوة دولية لحماية السفن المدنية في الخليج العربي
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (تايمز) البريطانية، إن الدول الغربية، تبحث خططاً لنشر قوات لحماية السفن المدنية في الخليج العربي، في أعقاب حادث استهداف الناقلتين مؤخراً في خليج عمان.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً مسؤولين غربيين، تقليلهم من شأن الأحاديث عن رد سريع محتمل على الحادث الأخير، مشيرين إلى ضرورة إكمال التحقيق فيما حصل، على الرغم من قناعتهم بأن إيران هي من يقف وراء الحادث الثاني من نوعه خلال نحو شهر.

وفي الوقت نفسه، شدد المسؤولون للصحيفة على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الناقلات النفطية والسفن المدنية الأخرى في منطقة مضيق (هرمز)، وهو ممر بحري دولي استراتيجي، وأهم شريان لتصدير النفط في العالم.

وأوضح أحد المسؤولين: "التحدي هو ضرورة التوصل إلى إجماع بشأن كيفية تحقيق ذلك بين بريطانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين والولايات المتحدة، والحلفاء الخليجيين، واليابان، والنرويج، وأي طرف معني آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج واليابان والسعودية والإمارات، تضررت جراء الحادثين اللذين حصلا خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، فيما تعد الصين والهند وكوريا الجنوبية من أكبر مستوردي النفط الخام الخليجي.

ولفتت الصحيفة إلى أن لدى العديد من الدول المتأثرة جراء الأحداث الأخيرة تواجداً بحرياً عسكرياً دائماً في منطقة الخليج، مع سلسلة قواعد بحرية في شبه الجزيرة العربية، لكن المشكلة تكمن في تحديد جهة حيادية، يمكن للحلفاء الانضواء تحت رايتها لتنفيذ عمليات حماية مشتركة.

وأكدت الصحيفة، أن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة قد تضطلع بهذا الدور، لكنها قد تفتقد إلى النفوذ السياسي.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، حمّلتا إيران المسؤولية عن الحادث الأخير، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات بشدة.

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