تنويه مُهم حول تسجيل الطلاب للسفر عبر (معبر رفح)

رام الله - دنيا الوطنأصدت صالة التسجيل للسفرعبر (معبر رفح البري)، اليوم السبت، تنويهاً مهماً للطلاب الملتحقين بجامعات في الخارج، والراغبين بالتسجيل للسفر.وطالبت الصالة، بالالتزام بالتعليمات أهمها: ضرورة حضور الطالب بنفسه أو قرابة درجة أولى، بالإضافة لإحضار المستندات التالية: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي، وصل الدفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).وأضافت: يجب الالتزام باليوم المخصص لتسجيل فئة الطلاب، وهو الخميس من كل أسبوع، من 8:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، مع العلم بأنه لن يتم التسجيل لحمَلة "الترشيح المبدئي".