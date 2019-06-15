تنويه مُهم حول تسجيل الطلاب للسفر عبر (معبر رفح)
رام الله - دنيا الوطن
أصدت صالة التسجيل للسفرعبر (معبر رفح البري)، اليوم السبت، تنويهاً مهماً للطلاب الملتحقين بجامعات في الخارج، والراغبين بالتسجيل للسفر.
وطالبت الصالة، بالالتزام بالتعليمات أهمها: ضرورة حضور الطالب بنفسه أو قرابة درجة أولى، بالإضافة لإحضار المستندات التالية: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي، وصل الدفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).
وأضافت: يجب الالتزام باليوم المخصص لتسجيل فئة الطلاب، وهو الخميس من كل أسبوع، من 8:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، مع العلم بأنه لن يتم التسجيل لحمَلة "الترشيح المبدئي".
أصدت صالة التسجيل للسفرعبر (معبر رفح البري)، اليوم السبت، تنويهاً مهماً للطلاب الملتحقين بجامعات في الخارج، والراغبين بالتسجيل للسفر.
وطالبت الصالة، بالالتزام بالتعليمات أهمها: ضرورة حضور الطالب بنفسه أو قرابة درجة أولى، بالإضافة لإحضار المستندات التالية: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي، وصل الدفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).
وأضافت: يجب الالتزام باليوم المخصص لتسجيل فئة الطلاب، وهو الخميس من كل أسبوع، من 8:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، مع العلم بأنه لن يتم التسجيل لحمَلة "الترشيح المبدئي".
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