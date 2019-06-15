العوض: حماس تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية بقطاع غزة

وقال العوض في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت: إن حركة حماس بانقلابها واستيلائها على القطاع بقوة السلاح، خالفت الرغبات الوطنية بالتحرر من الاحتلال، مشيراً إلى أن الإبقاء على الانقسام، يُساند المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف العوض، أنه في ظل تصاعد الحديث عن (صفقة القرن) فإن الانقسام، يساهم في الانفصال الدائم، مشيراً إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ما دفع الآلاف من الشباب للتفكير بالهجرة؛ بسبب الظروف الصعبة.



رام الله - دنيا الوطنحمل القيادي بحزب الشعب، وليد العوض، حركة (حماس) في الذكرى الثانية عشرة لـ "أحداث 2007" مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع.