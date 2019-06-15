هيئة الأسرى: أسيرات سجن (الدامون) هددن بالإضراب المفتوح عن الطعام

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن الأسيرات القابعات

في سجن (الدامون)، هددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في الأول من تموز/ يوليو

المقبل، احتجاجاً على ظروفهن المعيشية والاعتقالية.

وقال أبو بكر لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت: إن مطالب الأسيرات،

تتمثل بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة، وإصلاح

مرافق القسم، وتطويرها.

وحول إضراب أسرى (عسقلان) الذي أعلنوا نيتهم الشروع به غداً الأحد، قال أبو

بكر: إن هناك مفاوضات، ستتضح نتائجها مساء اليوم، تَجري بين الأسرى وإدارة

السجون.

رام الله - دنيا الوطن