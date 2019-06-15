الهدمي: مستثمرون تعهدوا بتقديم الدعم للقدس لتعزيز صمود مواطنيها

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، على أهمية اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والذي عقد بالقاهرة تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين"، كونه عقد في توقيت مهم على البعدين السياسي والاقتصادي، لاسيما وأن القضية تمر بمرحلة خطيرة.وأضاف الهدمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت، أن المؤتمر خرج بتوصيات؛ لمتابعة وتنفيذ عدة مشاريع في المدينة المقدسة، مشيراً إلى توجه جدي من عدد من المستثمرين، الذين حضروا المؤتمر؛ لتقديم الدعم للقدس لتعزيز صمود مواطنيها.