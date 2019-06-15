شؤون فلسطينية

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الداخلية، أن الحافلات المقرر سفرها هي "المتبقي من الحافلة الرابعة من كشف (6/2)، والحافلتين: الخامسة والسادسة".

وشدّدت الوزارة على "ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر".

وأكدت على ضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله".

أخبار ذات صلة

تنويه مُهم حول تسجيل الطلاب للسفر عبر (معبر رفح)

تنويه مُهم حول تسجيل الطلاب للسفر عبر (معبر رفح)

الشرطة: 59 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف مطلوبين الأسبوع الماضي

الشرطة: 59 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف مطلوبين الأسبوع الماضي

العوض: حماس تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية بقطاع غزة

العوض: حماس تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية بقطاع غزة

هيئة الأسرى: أسيرات سجن (الدامون) هددن بالإضراب المفتوح عن الطعام

هيئة الأسرى: أسيرات سجن (الدامون) هددن بالإضراب المفتوح عن الطعام

الهدمي: مستثمرون تعهدوا بتقديم الدعم للقدس لتعزيز صمود مواطنيها

الهدمي: مستثمرون تعهدوا بتقديم الدعم للقدس لتعزيز صمود مواطنيها

مزهر: فلسطين والجبهة فقدتا &#34;رباح مهنا&#34;..مدرسة عطاء وأحد أبرز أركان الحركة الوطنية

مزهر: فلسطين والجبهة فقدتا "رباح مهنا"..مدرسة عطاء وأحد أبرز أركان الحركة الوطنية

مصرع مُسن في حادث تصادم مركبتين جنوب جنين

مصرع مُسن في حادث تصادم مركبتين جنوب جنين

أبو ردينة: الشعب الفلسطيني أسقط &#34;الصفقة&#34; وسيُسقط &#34;الورشة&#34;

أبو ردينة: الشعب الفلسطيني أسقط "الصفقة" وسيُسقط "الورشة"

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

الشرطة: 59 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف مطلوبين الأسبوع الماضي

الشرطة: 59 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف مطلوبين الأسبوع الماضي

هيئة الأسرى: أسيرات سجن (الدامون) هددن بالإضراب المفتوح عن الطعام

هيئة الأسرى: أسيرات سجن (الدامون) هددن بالإضراب المفتوح عن الطعام

الهدمي: مستثمرون تعهدوا بتقديم الدعم للقدس لتعزيز صمود مواطنيها

الهدمي: مستثمرون تعهدوا بتقديم الدعم للقدس لتعزيز صمود مواطنيها

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

مزهر: فلسطين والجبهة فقدتا &#34;رباح مهنا&#34;..مدرسة عطاء وأحد أبرز أركان الحركة الوطنية

مزهر: فلسطين والجبهة فقدتا "رباح مهنا"..مدرسة عطاء وأحد أبرز أركان الحركة الوطنية

مصرع مُسن في حادث تصادم مركبتين جنوب جنين

مصرع مُسن في حادث تصادم مركبتين جنوب جنين

سيدة تُناشد الدكتور محمد عياش بمساعدة طفليها

سيدة تُناشد الدكتور محمد عياش بمساعدة طفليها

عائلة الحلبي تنظم وقفة احتجاجية بمناسبة مرور 3 أعوام على اعتقال ابنها

عائلة الحلبي تنظم وقفة احتجاجية بمناسبة مرور 3 أعوام على اعتقال ابنها

منوعات

ريم البارودي في أحضان مجهول.. والمتابعون: &#34;لو راح قرد يجي غزال&#34;

ريم البارودي في أحضان مجهول.. والمتابعون: "لو راح قرد يجي غزال"

شبكة &#34;نتفلكس&#34; تتوعد من يسيء لطاقم مسلسل &#34;جن&#34;

شبكة "نتفلكس" تتوعد من يسيء لطاقم مسلسل "جن"

هيفا وهبي استعادت قليلاً من نشاطها.. متى تغادر المستشفى؟

هيفا وهبي استعادت قليلاً من نشاطها.. متى تغادر المستشفى؟

صورة نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة.. زوجها مخرج شهير

صورة نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة.. زوجها مخرج شهير

بفستان أسود قصير.. ليلى علوى تخطف الأنظار فى مهرجان طرابلس

بفستان أسود قصير.. ليلى علوى تخطف الأنظار فى مهرجان طرابلس

رامز جلال ينشر صورة مع &#34;أمح&#34;: أنا دخلت التاريخ

رامز جلال ينشر صورة مع "أمح": أنا دخلت التاريخ

مادونا أحضرتْ طائرة خاصة لجولتها العالمية.. ورفضت ركوبها لهذا السبب

مادونا أحضرتْ طائرة خاصة لجولتها العالمية.. ورفضت ركوبها لهذا السبب

فرقة كورية تُعيد &#34;إنت معلم&#34; للصدارة.. شاهد كيف؟

فرقة كورية تُعيد "إنت معلم" للصدارة.. شاهد كيف؟

إطلالة صيفية مثيرة للجين عمران بالقرب من أحد المسابح

إطلالة صيفية مثيرة للجين عمران بالقرب من أحد المسابح

تطور صادم في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

تطور صادم في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

عربي

السعودية: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

السعودية: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

أمريكا تدعو لوساطة خارجية لحل الأزمة في السودان

أمريكا تدعو لوساطة خارجية لحل الأزمة في السودان

مسؤول سعودي: لا أحد لديه فكرة عن (صفقة القرن)

مسؤول سعودي: لا أحد لديه فكرة عن (صفقة القرن)

الجبير: تصرفات إيران &#34;لا عقلانية&#34;

الجبير: تصرفات إيران "لا عقلانية"