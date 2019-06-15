بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأحد.وأوضحت الداخلية، أن الحافلات المقرر سفرها هي "المتبقي من الحافلة الرابعة من كشف (6/2)، والحافلتين: الخامسة والسادسة".وشدّدت الوزارة على "ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر".وأكدت على ضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله".