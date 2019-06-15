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كان بالمتناول.. "دنيا الوطن" ترصد آراء طلبة الثانوية العامة حول امتحان "التاريخ"

كان بالمتناول.. "دنيا الوطن" ترصد آراء طلبة الثانوية العامة حول امتحان "التاريخ"
طلبة ثانوية عامة
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
تقدّم طلبة الثانوية العامة (الإنجاز) القسمان الأدبي والشرعي، اليوم السبت، لامتحان التاريخ، ضمن العام الدراسي 2018- 2019، فيما تقدّم طلبة القسم العلمي لامتحان الرياضيات (ورقة 2).

ورصدت "دنيا الوطن" آراء طلبة الأدبي والشرعي في مدرسة الكرمل الثانوية للبنين، عقب تقديم الامتحان، حيث أكدوا أن الامتحان كان في "المتناول" ويناسب جميع مستويات الطلبة إلى حد كبير.

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) بدأت يوم السبت الثامن من حزيران/ يونيو، حيث يتقدم لها أكثر من 76 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس.

ويُعقد يوم الاثنين المقبل، امتحان اللغة الإنجليزية لجميع الطلبة.

 

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