القدس: ضرب طفلة حتى الموت لعلاجها من السحر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، صباح اليوم السبت، عن وفاة طفلة (16 عاماً) من سكان بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس.
وأضاف ارزيقات: الفتاة توفت على يد شخص، يشتبه باعتدائه عليها بالضرب حتى الموت؛ لعلاجها من السحر، والشرطة تقبض عليه، والنيابة تباشر التحقيق، وتقرر التحفظ على الجثمان، وتُحيله للتشريح.
أعلن الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، صباح اليوم السبت، عن وفاة طفلة (16 عاماً) من سكان بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس.
وأضاف ارزيقات: الفتاة توفت على يد شخص، يشتبه باعتدائه عليها بالضرب حتى الموت؛ لعلاجها من السحر، والشرطة تقبض عليه، والنيابة تباشر التحقيق، وتقرر التحفظ على الجثمان، وتُحيله للتشريح.
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