القدس: ضرب طفلة حتى الموت لعلاجها من السحر

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، صباح اليوم السبت، عن وفاة طفلة (16 عاماً) من سكان بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس.وأضاف ارزيقات: الفتاة توفت على يد شخص، يشتبه باعتدائه عليها بالضرب حتى الموت؛ لعلاجها من السحر، والشرطة تقبض عليه، والنيابة تباشر التحقيق، وتقرر التحفظ على الجثمان، وتُحيله للتشريح.