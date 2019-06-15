عائلة الحلبي تنظم وقفة احتجاجية بمناسبة مرور 3 أعوام على اعتقال ابنها





ودعت العائلة للمشاركة في هذه الوقفة مساء يوم السبت الرابعة والنصف عصراً في دوار الصفطاوي بمناسبة مرور ثلاثة سنوات على اعتقاله، حيث سيُشارك في الوقفة الأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة المتضررين من إغلاق المؤسسة، واعتقال الحلبي دون وجه حق رغم كل التنديدات والمطالب الدولية للإفراج عنه من سجون الاحتلال.





وكان الحلبي قد اعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون / إيرز) في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، ويقبع الآن خلف قضبان سجن ريمون في ظل ظروف صحية ونفسية سيئة للغاية، حيث تتعمد إدارة مصلحة السجون التضييق عليه والتنكيل به أثناء تنقله في "البوسطة".









رام الله - دنيا الوطنقررت عائلة الأسير محمد الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية تنظيم وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمه لأكثر من 119 محكمة، توقف أمامها دون اثباتات على ادعاءات إسرائيل.