أوقاف القدس تنفي إلغاء مهام الأئمة الراتبين في مُصليات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطننفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم السبت، إلغاء مهام الأئمة الراتبين في مصليات المسجد الأقصى المبارك، ووصفت الخبر بـ"العاري عن الصحة جملة وتفصيلاً".ونفى مدير عام الأوقاف الإسلامية، وشؤون المسجد الأقصى، عزام الخطيب التميمي، قائلاً: انه "لا يمكن إلغاء الإمام الراتب، وهذا افتراء على الأوقاف".ومن جانبه، أكد مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، عدم صحة هذه الأنباء، وأن الأوقاف الإسلامية في القدس، تحافظ على المسجد الأقصى المبارك، وتتخذ من المصلين والمقدسيين درعاً واقياً لها وللمسجد الأقصى المبارك.