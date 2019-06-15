دولي

الرئيس الروسي يُؤكد على ضرورة عودة اللاجئين السوريين

الرئيس الروسي يُؤكد على ضرورة عودة اللاجئين السوريين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تسيطر على معظم أراضي البلاد.

ودعا الرئيس الروسي في كلمة ألقاها اليوم السبت بقمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، إلى ضرورة تنشيط عمل اللجنة الدستورية السورية لتمارس مهامها.

وأكد بوتين على أهمية التعاون بين الدول المشاركة في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" لحل القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما تطرق الرئيس الروسي في كلمته إلى مكافحة الإرهاب، داعياً إلى مواصلة العمل على كشف التنظيمات الإرهابية والقضاء على الأفكار المتطرفة، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومنع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى أيدي الإرهابيين.

وحث بوتين في كلمته جميع أطراف الاتفاق النووي مع إيران على الاستمرار بالتزاماتهم، وقال: "الكل قلق بشأن الاتفاق النووي، وانسحاب الولايات المتحدة، أثر بشكل فعلي على نظام منع انتشار الأسلحة، وعقّد تنفيذ الاتفاق وأثر بشكل فعلي على نظام حظر انتشار الأسلحة".

أخبار ذات صلة

ألمانيا تحظر نهائياً شركة طيران &#34;ماهان إير&#34; الإيرانية

ألمانيا تحظر نهائياً شركة طيران "ماهان إير" الإيرانية

لترسيم الحدود.. استمرار الوساطة الأمريكية بين إسرائيل ولبنان

لترسيم الحدود.. استمرار الوساطة الأمريكية بين إسرائيل ولبنان

بعد ترامب.. بريطانيا تتهم دولة مُسلمة بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط

بعد ترامب.. بريطانيا تتهم دولة مُسلمة بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط

الحكومة الإسرائيلية تُصوت على تسمية &#34;هضبة ترامب&#34; بمرتفعات الجولان

الحكومة الإسرائيلية تُصوت على تسمية "هضبة ترامب" بمرتفعات الجولان

(CNN): إيران أطلقت صاروخاً على طائرة أمريكية مسيرة قبل تفجير الناقلتين

(CNN): إيران أطلقت صاروخاً على طائرة أمريكية مسيرة قبل تفجير الناقلتين

ترامب يتهم إيران بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط بالخليج

ترامب يتهم إيران بتنفيذ هجوم ناقلتي النفط بالخليج

ترامب: لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق

ترامب: لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق

المتحدثة باسم البيت الأبيض تترك منصبها وترامب يصفها بالرائعة

المتحدثة باسم البيت الأبيض تترك منصبها وترامب يصفها بالرائعة

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

الدكتور عياش يستجيب لمناشدة الطفلة تالا وسيعمل على مساعدتها لتكملة علاجها

الدكتور عياش يستجيب لمناشدة الطفلة تالا وسيعمل على مساعدتها لتكملة علاجها

تقرير: هجوم استيطاني واسع في محافظة الخليل وهدم منازل بالجملة في صور باهر

تقرير: هجوم استيطاني واسع في محافظة الخليل وهدم منازل بالجملة في صور باهر

مستوطنون يستولون على محل تجاري في البلدة القديمة بالخليل

مستوطنون يستولون على محل تجاري في البلدة القديمة بالخليل

موظفون تابعون لديوان الموظفين ومفرزين على المؤسسات الاهلية لم يتقاضوا رواتب منذ 9 أشهر

موظفون تابعون لديوان الموظفين ومفرزين على المؤسسات الاهلية لم يتقاضوا رواتب منذ 9 أشهر

انطلاق المؤتمر السياحي الفلسطيني الروسي في موسكو

انطلاق المؤتمر السياحي الفلسطيني الروسي في موسكو

المطران حنا: من واجبنا كفلسطينيين مقاومة ورفض (صفقة القرن) المشبوهة

المطران حنا: من واجبنا كفلسطينيين مقاومة ورفض (صفقة القرن) المشبوهة

استشهاد قسامي أثناء تنظيف السلاح غرب غزة

استشهاد قسامي أثناء تنظيف السلاح غرب غزة

الخليل: الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطن ونجله ويستولي على مبالغ مالية

الخليل: الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطن ونجله ويستولي على مبالغ مالية

منوعات

هيفا وهبي استعادت قليلاً من نشاطها.. متى تغادر المستشفى؟

هيفا وهبي استعادت قليلاً من نشاطها.. متى تغادر المستشفى؟

صورة نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة.. زوجها مخرج شهير

صورة نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة.. زوجها مخرج شهير

بفستان أسود قصير.. ليلى علوى تخطف الأنظار فى مهرجان طرابلس

بفستان أسود قصير.. ليلى علوى تخطف الأنظار فى مهرجان طرابلس

رامز جلال ينشر صورة مع &#34;أمح&#34;: أنا دخلت التاريخ

رامز جلال ينشر صورة مع "أمح": أنا دخلت التاريخ

مادونا أحضرتْ طائرة خاصة لجولتها العالمية.. ورفضت ركوبها لهذا السبب

مادونا أحضرتْ طائرة خاصة لجولتها العالمية.. ورفضت ركوبها لهذا السبب

فرقة كورية تُعيد &#34;إنت معلم&#34; للصدارة.. شاهد كيف؟

فرقة كورية تُعيد "إنت معلم" للصدارة.. شاهد كيف؟

إطلالة صيفية مثيرة للجين عمران بالقرب من أحد المسابح

إطلالة صيفية مثيرة للجين عمران بالقرب من أحد المسابح

تطور صادم في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

تطور صادم في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

إليسا تثير قلق جمهورها بصورة مع طبيبتها الخاصة

إليسا تثير قلق جمهورها بصورة مع طبيبتها الخاصة

نجمة أمريكية حائزة على&#34;الأوسكار&#34; تكشف تعرضها للاغتصاب

نجمة أمريكية حائزة على"الأوسكار" تكشف تعرضها للاغتصاب

عربي

السعودية: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

السعودية: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

أمريكا تدعو لوساطة خارجية لحل الأزمة في السودان

أمريكا تدعو لوساطة خارجية لحل الأزمة في السودان

الجبير: تصرفات إيران &#34;لا عقلانية&#34;

الجبير: تصرفات إيران "لا عقلانية"

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد