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السعودية: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

السعودية: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه يأمل بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل بداية العام المقبل.

وأضاف الوزير السعودي للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا اليابانية اليوم، عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط: "نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل، إننا نعمل على ذلك"، وفق (روسيا اليوم).

وكان الفالح، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري: إن منظمة (أوبك) على وشك الاتفاق على تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط إلى ما بعد حزيران/ يونيو، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في (وبك)، التي تشكل جزءاً من اتفاق خفض الإنتاج.

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