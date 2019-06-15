أمريكا تدعو لوساطة خارجية لحل الأزمة في السودان

وأضاف ناجي، وفق وكالة (سبوتنك)، أنه التقى ببعض ضحايا فض الاعتصام الذي وقع في الثالث من حزيران/ يونيو خلال زيارته للخرطوم هذا الأسبوع، ووصف رواياتهم عن الواقعة بأنها "مروعة".





وقال ناجي، إن المبعوث الجديد الذي عينته واشنطن للسودان، وهو الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث، سيركز على دعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد، متابعاً: "لماذا نحتاج للوساطة بدلاً من مفاوضات مباشرة بين الطرفين؟ لأن هناك انعداماً كاملاً للثقة بينهما".

رام الله - دنيا الوطنقال، تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا: إن هناك حاجة لوساطة خارجية لنزع فتيل الأزمة في السودان، بسبب انعدام الثقة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة، بصورة لا يمكن معها إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين بعد فض اعتصام في العاصمة الخرطوم، تسبب بسقوط قتلى.وأثناء زيارته للخرطوم، التقى ناجي بجماعات من المعارضة، ومن المجتمع المدني، إضافة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.وأضاف: "من وجهة نظرنا، قلنا: إن الأحداث التي وقعت في الثالث من حزيران/ يونيو شكلت تغيراً بـ 180 درجة في مسار الأحداث، بعد أن تضمنت أعمال قتل واغتصاب ونهب على يد أفراد قوات الأمن".