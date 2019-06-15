مستوطنون يستولون على محل تجاري في البلدة القديمة بالخليل

رام الله - دنيا الوطناستولى مستوطنون، اليوم السبت، على محل تجاري، تعود ملكيته لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بجانب سوق الخضار القديم، في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل المحامي توفيق جحشن: إن "المحل الذي استولى عليه المستوطنون، تعود ملكيته لوزارة الأوقاف، وهو مؤجر للمواطن أبو خالد أبو عيشة، ويقع المحل خلف مسجد الأقطاب في البلدة القديمة بمدينة الخليل بجوار سوق الخضار المركزي القديم المغلق بأمر عسكري منذ عام 2001".وأوضح جحشن: أن المحل المستولى عليه يقع بمحاذاة مستوطنة (ابرهام افينو) المقامة على أراض محتلة، وأن المستوطنين، أغلقوا الباب الرئيسي للمحل، وغيّروا في معالمه.وقال المحامي جحشن: إنه حاول تقديم شكوى من خلال المستأجر، لدى شرطة الاحتلال؛ لكن الشرطة أخذت تماطل وتسوف بحجج واهية، وادعاءات كاذبة، وأنهما لم يتمكنا حتى إعداد هذا الخبر من تقديم الشكوى، لكنهم يعملون على متابعة ذلك من الناحية القانونية.