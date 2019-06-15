دولي

لترسيم الحدود.. استمرار الوساطة الأمريكية بين إسرائيل ولبنان

لترسيم الحدود.. استمرار الوساطة الأمريكية بين إسرائيل ولبنان
ديفيد ساترفيلد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية، أن الوسيط الأميركي، ديفيد ساترفيلد، سيعود إلى بيروت بعد غد الاثنين، آتياً من إسرائيل، وسيلتقي مجدداً رئيس مجلس النواب، نبيه بري. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مواكبة لملف ترسيم الحدود، إنه من السابق لأوانه الحديث عن فشل أو نجاح وساطة ساترفيلد، مشيرة إلى أن الأمور تسير في الوجهة المؤدية إلى بدء مفاوضات الترسيم. 

كما وأن عودة ساترفيلد مجدداً يوم الاثنين إلى بيروت، يفترض أن يأتي معه بأجوبة إسرائيلية نهائية حول الأفكار اللبنانية، التي تشدّد على تجاوز مجموعة من التفاصيل التي يعتبرها لبنان أساسية، سواءً ما خصّ بعض الخروقات الإسرائيلية على الحدود التي تشكّل خرقاً للخط الأزرق، أو فيما خصّ المدى الزمني للمفاوضات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ولفتت المصادر، إلى ما اعتبرتها إشارة أميركية جدّية، في إنهاء هذا الملف، هو إبلاغ ساترفيلد المسؤولين اللبنانيين بأنّ واشنطن ستعمل على تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في مجال النفط في لبنان.

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