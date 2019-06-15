الحية: حملنا ملادينوف رسالة أننا ملتزمون بالتفاهمات

وفق صحيفة (فلسطين)

وحمّل الحية، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن عدم التزامه بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ومقاومته، ستنتزع إلزامه بها.



وشدد الحية، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى تحقيق أهدافها، و"أننا لن نقبل كشعب ومقاومة وفصائل وقوى، أن يدفع شعبنا ثمن الصراعات الإسرائيلية الداخلية، والفشل الداخلي الإسرائيلي، المتمثل بالانتخابات وتشكيلات الحكومات الظالمة".



وأضاف: "سننتزع إلزام الاحتلال بهذه التفاهمات، كما انتزعنا هذه التفاهمات يوم أن اتفقنا عليها بنودًا ومبادئ برعاية مصرية وأممية وقطرية"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتراجع عن التفاهمات المنتزعة، تحت سيف مسيرات العودة، و"ليرفع الحصار عن غزة وإلى الأبد".



في سياق متصل، عبر الحية عن رفضه الكامل لتصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، بشأن إعطاء (إسرائيل) الضوء الأخضر لـ"ضم" الضفة الغربية المحتلة لـ"سيادتها"، مردفاً "هذه تصريحات صهيونية مطلقة، وهوية الضفة الفلسطينية لن تغيرها هذه التصريحات".



وشدد على أن المشاركة الجماهيرية الواسعة لأهالي قطاع غزة في جمعة "لا لضم الضفة"، أمس، تؤكد هوية أرض فلسطين "فهي أرض عربية سنقاتل من أجل عروبتها وإسلاميتها وفلسطينيتها حتى تعود الأرض، ويزول الاحتلال".



وحول (ورشة البحرين) المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، قال الحية: "إنها ولدت فاشلة؛ لأن العنصر الفلسطيني موحد على رفضها، وإن مشاركة بعض الدول، وما تبعها من حالة سخط، يؤكد وجود انقسام دولي حولها".



وأكد أن (صفقة القرن) لن تمر بشقها السياسي، كما أن مكونات شعبنا لن تنخرط بشقها الاقتصادي، والإدارة الأمريكية تسير وفق طموحاتها، وسنقف بالمرصاد لكل مشاريع تصفية القضية".