موظفون تابعون لديوان الموظفين ومفرزين على المؤسسات الاهلية لم يتقاضوا رواتب منذ 9 أشهر
رام الله - دنيا الوطن
ناشد محمد موسى النباهين أصحاب القرار بالنظر إلى مشكلتهم، فهو موظف مدني تابع لديوان الموظفين العام ومفرز على مؤسسة خارج ديوان الموظفين.
وقال في رسالته "دنيا الوطن": "نحن موظفين عددنا يقارب 500 موظف تابعين لديوان الموظفي العام ومفرزين على المؤسسات الاهلية".
وأضاف: "حتى كتابة هذه المناشدة لم يصرف لنا أي راتب منذ تسع شهور وتحديدا آخر راتب تم صرفه بتاريخ 4- 9 -2018"
واستطرد: "أنا شخصياً وعدد من زملائي تواصلنا مع مسؤولين كثر بعد معاناة بمعنى الكلمة وللأسف لم يسعفنا أحد - محدش فاهم حاجة - وكل أحد يعطينا معلومة مغايرة ومختلفة".
ناشد محمد موسى النباهين أصحاب القرار بالنظر إلى مشكلتهم، فهو موظف مدني تابع لديوان الموظفين العام ومفرز على مؤسسة خارج ديوان الموظفين.
وقال في رسالته "دنيا الوطن": "نحن موظفين عددنا يقارب 500 موظف تابعين لديوان الموظفي العام ومفرزين على المؤسسات الاهلية".
وأضاف: "حتى كتابة هذه المناشدة لم يصرف لنا أي راتب منذ تسع شهور وتحديدا آخر راتب تم صرفه بتاريخ 4- 9 -2018"
واستطرد: "أنا شخصياً وعدد من زملائي تواصلنا مع مسؤولين كثر بعد معاناة بمعنى الكلمة وللأسف لم يسعفنا أحد - محدش فاهم حاجة - وكل أحد يعطينا معلومة مغايرة ومختلفة".
وفي ظل الوضع المعيشي الصعب في غزة، يتمنى النباهين أن يصل صوته إلى الرئيس عباس، أو رئيس الوزراء اشتية.
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