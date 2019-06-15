موظفون تابعون لديوان الموظفين ومفرزين على المؤسسات الاهلية لم يتقاضوا رواتب منذ 9 أشهر





وفي ظل الوضع المعيشي الصعب في غزة، يتمنى النباهين أن يصل صوته إلى الرئيس عباس، أو رئيس الوزراء اشتية.







رام الله - دنيا الوطنناشد محمد موسى النباهين أصحاب القرار بالنظر إلى مشكلتهم، فهو موظف مدني تابع لديوان الموظفين العام ومفرز على مؤسسة خارج ديوان الموظفين.وقال في رسالته "دنيا الوطن": "نحن موظفين عددنا يقارب 500 موظف تابعين لديوان الموظفي العام ومفرزين على المؤسسات الاهلية".وأضاف: "حتى كتابة هذه المناشدة لم يصرف لنا أي راتب منذ تسع شهور وتحديدا آخر راتب تم صرفه بتاريخ 4- 9 -2018"واستطرد: "أنا شخصياً وعدد من زملائي تواصلنا مع مسؤولين كثر بعد معاناة بمعنى الكلمة وللأسف لم يسعفنا أحد - محدش فاهم حاجة - وكل أحد يعطينا معلومة مغايرة ومختلفة".