المطران حنا: من واجبنا كفلسطينيين مقاومة ورفض (صفقة القرن) المشبوهة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، بأن من واجبنا جميعاً كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد، أن نقاوم ما يسمى بـ (صفقة القرن) وأن نرفض جملة وتفصيلاً كافة المشاريع المشبوهة، والصفقات الخبيثة، والتي هدفها تصفية القضية الفلسطينية.





وأوضح أننا يجب أن نرفض مؤتمر البحرين، والذي يندرج في إطار التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت مسميات اقتصادية وإنسانية ومالية، في حين أن قضيتنا كفلسطينيين، هي ليست قضية تحسين للأوضاع المعيشية، بل هي قضية شعب يعشق الحياة، ويجب أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه، وفي أرضه المقدسة.





وتابع: قضيتنا هي قضية شعب رازح في ظل الاحتلال، وهذا الاحتلال يجب أن يزول، وأن يعود الفلسطينيون المنكوبون إلى وطنهم، وأن يعود لمدينة القدس مجدها وبهاؤها الذي غُيب عنها بفعل الاحتلال وسياساته وممارساته.





وأكد لن نقبل بـ (صفقة القرن) حتى وإن قبلها كل العالم، ولن نقبل بالمؤامرات والصفقات المشبوهة التي تستهدفنا وتستهدف شعبنا وقضيتنا العادلة، كما وتستهدف قدسنا ومقدساتنا.





واوضح أن الفلسطينيين هم أصحاب هذه القضية، ولم يخولوا أحداً كي يتنازل عن فلسطين باسمهم أو كي يتنازل عن حق العودة بالنيابة عنهم، فالفلسطينيون متمسكون بوطنهم وقضيتهم وقدسهم ومقدساتهم، كما إنهم متمسكون أيضاً بحق العودة هذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم، لسنا على عجلة من أمرنا لنقبل بحلول استسلامية، وكما انتظرنا أكثر من سبعين عاماً نحن قادرون على أن ننتظر 100 عام أخرى، ولكننا لسنا مستعدين إطلاقاً أن نقبل بالتنازل عن حبة تراب من ثرى فلسطين، ومن ثرى القدس، كما أننا متمسكون بحق العودة واللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اللجوء، ينتظرون يوم عودتهم إلى وطنهم الأم.

رام الله - دنيا الوطن