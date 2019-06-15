ليبرمان: نتنياهو قرر إدخال 30 مليون دولار لحماس الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
شَنّ رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، هجوماً على الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بسبب سماحها بإدخال 30 مليون دولار من قطر لحماس.
ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: بعد اصابة صاروخ أول أمس منزل بـ (سيدروت) واستمرار المظاهرات قرب السياج: فإن سياسة خنوع حكومة نتنياهو مستمرة، وإن مبلغ الـ 30 مليون دولار، ستُحول لحماس الأسبوع المقبل".
شَنّ رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، هجوماً على الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بسبب سماحها بإدخال 30 مليون دولار من قطر لحماس.
ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: بعد اصابة صاروخ أول أمس منزل بـ (سيدروت) واستمرار المظاهرات قرب السياج: فإن سياسة خنوع حكومة نتنياهو مستمرة، وإن مبلغ الـ 30 مليون دولار، ستُحول لحماس الأسبوع المقبل".
التعليقات