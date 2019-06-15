ليبرمان: نتنياهو قرر إدخال 30 مليون دولار لحماس الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنشَنّ رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، هجوماً على الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بسبب سماحها بإدخال 30 مليون دولار من قطر لحماس.ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: بعد اصابة صاروخ أول أمس منزل بـ (سيدروت) واستمرار المظاهرات قرب السياج: فإن سياسة خنوع حكومة نتنياهو مستمرة، وإن مبلغ الـ 30 مليون دولار، ستُحول لحماس الأسبوع المقبل".