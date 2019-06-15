استشهاد قسامي أثناء تنظيف السلاح غرب غزة

ومن جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن محمد فريد كلوب، استشهد مساء أمس أثناء تنظيف السلاح الخاص به في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، مساء أمس الجمعة، عن استشهاد المواطن محمد فريد كلوب، من مخيم الشاطئ، غرب قطاع غزة، أثناء تنظيف السلاح.