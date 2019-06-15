استشهاد قسامي أثناء تنظيف السلاح غرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر طبية، مساء أمس الجمعة، عن استشهاد المواطن محمد فريد كلوب، من مخيم الشاطئ، غرب قطاع غزة، أثناء تنظيف السلاح.
ومن جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن محمد فريد كلوب، استشهد مساء أمس أثناء تنظيف السلاح الخاص به في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.
أعلنت مصادر طبية، مساء أمس الجمعة، عن استشهاد المواطن محمد فريد كلوب، من مخيم الشاطئ، غرب قطاع غزة، أثناء تنظيف السلاح.
ومن جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن محمد فريد كلوب، استشهد مساء أمس أثناء تنظيف السلاح الخاص به في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.
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