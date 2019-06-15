مسؤول سعودي: لا أحد لديه فكرة عن (صفقة القرن)

قال الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات السعودية، تركي الفيصل، إنه ليس لديها أي فكرة عن (صفقة القرن) الأمريكية، ولا أي أحد آخر.







وأوضح الفيصل، لـ فرانس 24)، أن "ورشة البحرين" تنظر في إمكانية دعم الفلسطينيين اقتصادياً، ولم يذكر فيه (صفقة قرن)، ولم يذكر فيه أي إجراءات تتعلق بمبادرة السلام العربية التي هي محور موقف المملكة العربية السعودية، تجاه القضية الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "من يهدد السلام في المنطقة حاليا هي إيران"، مؤكداً أن الأنشطة الإيرانية في المنطقة، تمنع وجود أي قيمة للتفاوض مع طهران.ورداً على سؤال حول إن كانت الأزمة الخليجية، أثرت على العلاقات مع إيران، وقللت من هامش المناورة لدول الخليج، أجاب الفيصل قائلاً: "لا أعتقد، بالعكس إن كان عمل شيء واحد فهو إظهار الأمور على حقيقتها، في السابق كان هناك دولة هي قطر تلعب على الطرفين، تجامل من هنا وتعمل من هناك، والآن أصبح الأمر واضحاً جداً هناك قطر مع إيران، والبقية مع دول مجلس التعاون".وأضاف: "من يهدد السلام في منطقتنا هي إيران، بتدخلاتها غير المشروعة في دول عربية مختلفة من ضمنها اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان، ودون داع لأنه ليس هناك أي مبرر لوجود القوات الإيرانية والميليشيات التي أنشأتها وتدعمها إيران في هذه المشاكل"، وفق تعبيره.